19:51 - La gauche aussi dans les favoris à Saint-Galmier pour ces législatives 2024 ? Une autre source de doute qui accompagne ces élections législatives est celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Saint-Galmier, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,47% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 12,8% à Saint-Galmier début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 3,69% de Manon Aubry (LFI), les 5,23% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,38% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 21% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 12 points à Saint-Galmier Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais des indices émergent… Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 26% voire plus à Saint-Galmier ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Galmier dans la moyenne nationale concernant Bardella début juin Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il faut aussi observer avec attention. D'autant que ce séisme est à l'origine de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. C'est en effet la liste Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Saint-Galmier, avec 32,95% des votes exprimés, soit 857 voix, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 17,57%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 12,8%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Saint-Galmier lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Galmier lors du premier tour de la présidentielle avec 34,09%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 23,28%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 12,65% et 8,19% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 38,87% contre 61,13%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Le nombre d'électeurs glanés par la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé pour cette élection législative 2024 à l'échelle locale. Les élections législatives 2022 à Saint-Galmier ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 18,23% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription de la Loire, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle rassembleront 34,42% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Julien Borowczyk (LREM) au sommet localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Galmier Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Galmier se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 5 842 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 457 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 1 677 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (15,48%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Saint-Galmier incarne une communauté diversifiée, avec ses 126 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,32%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 36 787 €/an. En conclusion, à Saint-Galmier, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Galmier : les législatives débutent À Saint-Galmier (42330), l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,29% au premier tour et seulement 45,54% au second tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 76,68% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 79,55% au premier tour, c'est-à-dire 3 443 personnes. L'inflation dans le pays et ses conséquences sur le moral des Français sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Galmier.