Résultat des législatives à Saint-Genis-Laval : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - À Saint-Genis-Laval, quel candidat vont choisir les supporters de la gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Genis-Laval, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,6% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,32% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,87% pour Yannick Jadot, 2,02% pour Fabien Roussel et 1,71% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 15,34% à Saint-Genis-Laval le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 31% sur place.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Genis-Laval avant les législatives ? Que conclure de cette avalanche de chiffres ? La progression du RN semble déjà solide à Saint-Genis-Laval entre le score de Jordan Bardella en 2019 (16,4%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (22,58%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport à 2022 en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 8% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Saint-Genis-Laval il y a trois semaines Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il est bon d'observer avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est à l'origine de l'élection qui nous occupe aujourd'hui. Le 9 juin en effet, à Saint-Genis-Laval, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, l'a emporté, avec 22,58% des suffrages devant Valérie Hayer à 19,28% et Raphaël Glucksmann à 15,34%.

14:32 - 35,31% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Genis-Laval La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Ce sont Emmanuel Macron avec 35,31% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,32% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection présidentielle à Saint-Genis-Laval. Marine Le Pen n'affichait alors que 16,36%. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 69,82% contre 30,18% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Genis-Laval Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous électoral du jour. Le RN n'avait pas présenté de candidat aux législatives à Saint-Genis-Laval il y a deux ans, où c'est Thomas Gassilloud (Ensemble !) qui s'imposait au premier tour, avec 36,26%, la commune votant pour la 10ème circonscription du Rhône. Thomas Gassilloud l'emportait enfin en revanche avec l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle au second tour dans la localité, avec 63,88%.

11:02 - Comment la composition démographique de Saint-Genis-Laval façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Saint-Genis-Laval, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Dans la ville, 17,52% des résidents sont des enfants, et 9,37% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (81,89%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 8 109 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,59% et d'une population étrangère de 5,89% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,16% à Saint-Genis-Laval, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - C'est le moment de voter à Saint-Genis-Laval pour les législatives Au cours des consultations démocratiques passées, les 21 400 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 14 733 personnes en âge de voter à Saint-Genis-Laval, 37,83% étaient restées chez elles, contre une abstention de 44,32% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,32% au premier tour et seulement 48,89% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Genis-Laval cette année ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des élections législatives.