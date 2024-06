En direct

19:50 - À Saint-Georges-sur-Loire, quels peuvent être les reports des voix de gauche ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, pourrait en séduire une part. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Georges-sur-Loire, le binôme Nupes avait en effet enregistré 30,89% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité par les sondeurs ? Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 15,56% à Saint-Georges-sur-Loire pour le tour unique des européennes. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 29% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Saint-Georges-sur-Loire Que conclure de tous ces chiffres ? La progression du RN, qui se monte déjà à 8 points à Saint-Georges-sur-Loire entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 30% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Georges-sur-Loire dans la moyenne nationale concernant le RN début juin Les résultats de ces législatives pourraient plutôt se rapprocher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes à Saint-Georges-sur-Loire. Le bulletin enregistrait 26,13% des suffrages, soit 388 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 18,79% et Raphaël Glucksmann à 15,56%.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Saint-Georges-sur-Loire ? Le choix de celui qui va présider la France est probablement la clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Georges-sur-Loire lors du premier tour de la présidentielle avec 36,93%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 19,76%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,3% et 6,86% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 32,42% contre 67,58%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Georges-sur-Loire Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très commenté pour ces élections des députés 2024, à l'échelle locale. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Saint-Georges-sur-Loire, comptant 17,53%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 30,89% des voix. Sur la commune de Saint-Georges-sur-Loire, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera choisie lors du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Georges-sur-Loire aux élections législatives Dans la commune de Saint-Georges-sur-Loire, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 105 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,09%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2171,89 €/mois montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 339 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,88%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,7%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Georges-sur-Loire mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,41% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Abstention à Saint-Georges-sur-Loire : quelles perspectives pour les élections législatives ? L'observation des rendez-vous électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Début juin, au moment des européennes, parmi les 2 732 inscrits sur les listes électorales à Saint-Georges-sur-Loire, 43,12% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 44,01% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,85% au premier tour et seulement 51,37% au second tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 2 662 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 20,46% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,66% au premier tour.