Résultat des législatives à Saint-Germain-des-Prés : l'élection 2024 en direct

15:36 - 36,27% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Saint-Germain-des-Prés Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,37% contre 36,27% pour Emmanuel Macron. Saint-Germain-des-Prés n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 13,61% et 6,87% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 36,83% contre 63,17%.

12:32 - Tassadit Amghar (Nupes) en pôle position lors des dernières législatives à Saint-Germain-des-Prés Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un indicateur clé au moment des élections qui se jouent. Le RN n'a pas convaincu à Saint-Germain-des-Prés il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,96% au premier tour, contre 30,41% pour Tassadit Amghar (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Saint-Germain-des-Prés étant partie intégrante de la 6ème circonscription du Maine-et-Loire. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Comprendre l'électorat de Saint-Germain-des-Prés : un regard sur la démographie locale Quel impact auront les électeurs de Saint-Germain-des-Prés sur les résultats des élections législatives ? Dans le village, 22,11% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 23,04% de 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,66%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 536 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (3,55%) révèle des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,41%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Germain-des-Prés mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,86% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

09:32 - La participation aux élections législatives à Saint-Germain-des-Prés À Saint-Germain-des-Prés (49170), la participation constituera immanquablement l'une des clés de ces élections législatives. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,51% au premier tour et seulement 51,29% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Germain-des-Prés ? Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c'était presque un record. Au second tour de la présidentielle, 20,81% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 20,53% au premier tour.