19:48 - Un résultat aux législatives entre 18% et 31% à Saint-Germain-du-Plain pour le Front populaire ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Germain-du-Plain, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,48% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné comme très proche de la majorité dans les sondages ? La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment obtenu 12,15% à Saint-Germain-du-Plain le 9 juin. Mais ce sont 18% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,43%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,87%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,08%).

18:42 - 16 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Saint-Germain-du-Plain Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des tendances se dégagent… Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera à environ 30% voire plus à Saint-Germain-du-Plain ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Saint-Germain-du-Plain début juin ? Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Saint-Germain-du-Plain, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 43,61% des suffrages face à Valérie Hayer à 13,91% et Raphaël Glucksmann à 12,15%. Ce qui correspond à 420 votes dans la commune.

14:32 - 30,44% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Saint-Germain-du-Plain La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de la présidentielle. Marine Le Pen avait marqué des points à Saint-Germain-du-Plain au cours de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 30,44% des électeurs dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,28% et 14,43% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 6,17% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 50,47%, devant Emmanuel Macron à 49,53%.

12:32 - Quel résultat lors des législatives 2022 à Saint-Germain-du-Plain ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé pour ces législatives, localement. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Saint-Germain-du-Plain il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,07% au premier tour, contre 31,48% pour Cécile Untermaier (LFI-PS-PC-EELV), Saint-Germain-du-Plain étant partie intégrante de la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire. A l'issue du second round, c'est encore Cécile Untermaier qui cumulera le plus de votes, avec 57,40% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Saint-Germain-du-Plain : élections législatives et dynamiques démographiques Dans les rues de Saint-Germain-du-Plain, les élections sont en cours. Dotée de 1 037 logements pour 2 329 habitants, la densité de la commune est de 115 hab/km². L'existence de 121 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (86,21%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,51% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 43,18% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 291,33 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. En conclusion, Saint-Germain-du-Plain incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Election à Saint-Germain-du-Plain : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'observation des résultats des précédentes consultations politiques permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. Durant les européennes de début juin, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 46,01% au niveau de Saint-Germain-du-Plain (Saône-et-Loire). L'abstention était de 52,86% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,59% au premier tour et seulement 53,56% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.