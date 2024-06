En direct

19:48 - Les bulletins de l'ancienne Nupes observés L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Front populaire ? A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 15,31% des voix dans la localité. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment terminé à 8,81% à Saint-Germain pour les élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce dimanche soir, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 19% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 10 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Saint-Germain Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Saint-Germain entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 37% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Saint-Germain début juin ? Le verdict des élections bien plus récemment encore est incontournable. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme d'autant plus pertinent au moment du scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Saint-Germain. Le mouvement a convaincu 43,52% des votes, soit 430 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 12,04% et François-Xavier Bellamy à 9,82%.

14:32 - 29,73% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Germain Elément saillant : le RN avait affiché au premier tour plus de voix aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La candidate avait rassemblé 29,36% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 29,73%, suivi donc de Marine Le Pen avec 29,36% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,81%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 47,54% contre 52,46%).

12:32 - Quel résultat à Saint-Germain pour le Rassemblement national ce soir ? Le résultat obtenu par le RN sera déterminant à l'échelle locale pour ces élections 2024. Les législatives avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Germain. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Aube, c'est Evelyne Henry qui démarrait en pôle position au premier tour avec 29,90%. Mais c'est finalement Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) qui avait séduit les électeurs de Saint-Germain au second tour, avec 57,11%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Germain aux législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Saint-Germain comme partout ailleurs. Avec ses 2 348 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 139 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,33% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 34,68% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2268,16 € par mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-Germain montre l'attachement des habitants aux idées de la France.

09:32 - Saint-Germain : analyse du pourcentage de participation aux élections législatives L'une des clés de ces législatives 2024 sera indéniablement l'étendue de l'abstention à Saint-Germain (10120). Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,26% au premier tour. Au deuxième tour, 54,45% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Saint-Germain ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,42% des votants de la localité. Le taux d'abstention était de 24,36% au second tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des ménages serait par exemple capable de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Germain.