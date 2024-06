En direct

19:43 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de la Nupes disparue à Saint-Germain-Laval ? L'autre source de doute de ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 9,65% à Saint-Germain-Laval. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 23% sur place. Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Germain-Laval, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 20,46% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,33% pour Yannick Jadot, 2,6% pour Fabien Roussel et 1,95% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 14 points à Saint-Germain-Laval Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont atteint plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN finisse à environ 30% ou plus à Saint-Germain-Laval ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Saint-Germain-Laval il y a trois semaines ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. 41,04% des voix se sont en effet portées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Saint-Germain-Laval, face à Valérie Hayer à 12,4% et Raphaël Glucksmann à 9,65%. Le mouvement eurosceptique a séduit ainsi pas moins de 268 votants de Saint-Germain-Laval.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Saint-Germain-Laval au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection du président de la République est probablement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. L'élection à la présidence de la République avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Saint-Germain-Laval. La cheffe de l'ancien FN écrasait le match avec 30,74% au 1er tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,81% et 13,42% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 6,06% des voix. La patronne du RN s'imposait enfin au second round dans la ville avec 52,95%, devant Emmanuel Macron à 47,05%.

12:32 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Saint-Germain-Laval ? Lors des dernières législatives à Saint-Germain-Laval, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 24,71% des votants ayant choisi son binôme, contre 27,33% pour Jean-Pierre Taite (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 66,80%. Jean-Pierre Taite conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saint-Germain-Laval : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans les rues de Saint-Germain-Laval, les élections sont en cours. Avec une population de 1 604 habitants répartis dans 1 071 logements, cette ville présente une densité de 96 habitants/km². L'existence de 148 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 33,17% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 30,77% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 36,14% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1807,47 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. En somme, à Saint-Germain-Laval, les spécificités locales se joignent aux défis français.

09:32 - Taux de participation lors des dernières législatives à Saint-Germain-Laval : ce qu'il faut savoir À Saint-Germain-Laval, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,03% des votants de la commune. La participation était de 78,87% au premier tour, c'est-à-dire 952 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 52,78% au premier tour et seulement 46,39% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des ménages combinée avec les craintes dues au conflit israélo-palestinien, seraient notamment susceptibles de modifier les choix que feront les électeurs de Saint-Germain-Laval.