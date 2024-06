En direct

19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Saint-Germain-lès-Corbeil pour ces élections législatives 2024 ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Germain-lès-Corbeil, le binôme Nupes avait en effet obtenu 21,56% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 11,37% à Saint-Germain-lès-Corbeil pour les élections continentales. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (10,45%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (4,23%) ou encore de Léon Deffontaine (1,88%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 26% sur place.

18:42 - La progression foudroyante du RN à Saint-Germain-lès-Corbeil Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse à environ 30% voire plus à Saint-Germain-lès-Corbeil ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Saint-Germain-lès-Corbeil il y a trois semaines Un autre scrutin bien plus proche est venu atomiser l'équilibre établi il y a deux ans. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est affichée en tête des élections européennes il y a trois semaines à Saint-Germain-lès-Corbeil, avec 30,98% des voix exprimées devant celle de Valérie Hayer avec 17,66%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,37%.

14:32 - Saint-Germain-lès-Corbeil avait voté Macron lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection du président de la République. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 18,99% contre 33,17% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 18,94% et 8,78% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 35,59% contre 64,41%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au clan macroniste en 2022 Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Saint-Germain-lès-Corbeil, grattant 17% des votes sur place, contre 31,88% pour Marie Guévenoux (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM (64,42% contre 35,58% pour le RN). Marie Guévenoux conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saint-Germain-lès-Corbeil : élections législatives et dynamiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Germain-lès-Corbeil révèlent des tendances évidentes qui pourraient influer sur les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 9,42% et une densité de population de 1513 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres, représentant 30,08%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,32%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,66%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,19% à Saint-Germain-lès-Corbeil, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des élections législatives à Saint-Germain-lès-Corbeil Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 7 565 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, 43,94% des électeurs de Saint-Germain-lès-Corbeil avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 46,16% en 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,03% au premier tour. Au deuxième tour, 49,89% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Germain-lès-Corbeil ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 22,98% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,35% au premier tour.