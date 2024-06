En direct

19:43 - Un résultat aux législatives entre 17% et 19% à Saint-Germain-Lespinasse pour la nouvelle union de la gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Nouveau Front populaire ? A l'issue du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 19,56% des votes dans la localité. Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 9,88% à Saint-Germain-Lespinasse. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 2,77% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,35% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,57% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul de 17% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 14 points à Saint-Germain-Lespinasse Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On peut donc imaginer que le RN arrive à près de 30% voire plus à Saint-Germain-Lespinasse ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Saint-Germain-Lespinasse il y a trois semaines ? Le panorama établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc plus que jamais comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. 44,66% des voix se sont en effet portées vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Saint-Germain-Lespinasse, face à Valérie Hayer à 11,86% et Raphaël Glucksmann à 9,88%. Le mouvement nationaliste s'est imposé avec pas moins de 226 électeurs de Saint-Germain-Lespinasse.

14:32 - 31,59% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Germain-Lespinasse L'élection suprême est probablement la clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. La ville de Saint-Germain-Lespinasse avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022 puisque la patronne du parti d'extrême droite prenait une avance notable avec 31,59% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,31% et 12,69% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 9,52% des voix pour sa part. La candidate du RN elle finissait aussi première au deuxième tour avec 52,68%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives 2022 à Saint-Germain-Lespinasse ? Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Saint-Germain-Lespinasse, comptant 17,36%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 37,14% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains avec 29,59% contre 70,41% pour les vainqueurs. Antoine Vermorel-Marques remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Saint-Germain-Lespinasse : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Saint-Germain-Lespinasse, le scrutin est en cours. Dotée de 592 logements pour 1 219 habitants, la densité de la ville est de 81 habitants par km². L'existence de 83 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (82,43%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 31,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 50,67% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 567,05 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Saint-Germain-Lespinasse affirme l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Germain-Lespinasse : les législatives débutent À Saint-Germain-Lespinasse, l'une des clés de ces législatives 2024 sera indéniablement la participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,05% au premier tour et seulement 41,29% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 80,15% dans la ville, à comparer avec une participation de 79,83% au deuxième tour, soit 752 personnes.