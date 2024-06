Résultat des législatives à Saint-Gondon : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Saint-Gondon ? La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. Elément saillant : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République, puisqu'elle avait engrangé 31,97% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 29,47% et 11,76%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 54,21% contre 45,79%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera très commenté pour ces élections, localement, comme dans le reste du pays. Les élections législatives avaient abouti à un beau départ pour le Rassemblement national à Saint-Gondon. C'est en effet Mathilde Paris qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 41,61% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Loiret. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 58,50%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,50%.

11:02 - Élections à Saint-Gondon : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Saint-Gondon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. Dans le bourg, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 29,29% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (22,67%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 459 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,02%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,55%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Gondon mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,22% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Abstention à Saint-Gondon : que retenir des précédentes élections ? À Saint-Gondon (45500), la participation sera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 56,46% au premier tour et seulement 56,33% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 813 personnes en âge de voter dans la ville, 80,59% avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,81% au premier tour, c'est-à-dire 657 personnes.