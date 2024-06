Résultat des législatives à Saint-Jean-d'Aulps : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un 27,78% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Saint-Jean-d'Aulps au début du mois Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il convient d'étudier avec attention. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui nous occupe maintenant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Saint-Jean-d'Aulps. Le mouvement cumulait 27,78% des votes, contre Valérie Hayer à 21,5% et Raphaël Glucksmann à 11,11%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de la présidentielle à Saint-Jean-d'Aulps en 2022 ? Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de la présidentielle. Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 16,96% contre 29,89% pour Emmanuel Macron et 18,26% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 64,9% devant Marine Le Pen (35,1%).

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc Ensemble en 2022 La fraction d'électeurs en faveur du RN va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections des députés 2024. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Saint-Jean-d'Aulps, comptant 14,17%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 25,13% des voix. A l'issue du second round, c'est encore Anne-Cécile Violland qui cumulera le plus de suffrages, avec 59,65% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Saint-Jean-d'Aulps : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Saint-Jean-d'Aulps, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 30 hab/km² et 51,18% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 4,38% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux directives sur le travail. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (25,62%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 383 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 23,67% et d'une population immigrée de 18,86% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 67,57%, comme à Saint-Jean-d'Aulps, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

09:32 - Législatives à Saint-Jean-d'Aulps : le niveau de participation Au cours des dernières années, les 1 622 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes de début juin, 52,13% des électeurs de Saint-Jean-d'Aulps (Haute-Savoie) avaient boudé les urnes, contre une abstention de 56,4% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,18% au premier tour et seulement 58,47% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des législatives.