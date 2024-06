Résultat des législatives à Saint-Jean-de-la-Ruelle : l'élection 2024 en direct

En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Saint-Jean-de-la-Ruelle pour ces élections législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, reste une inconnue. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,72% des votes dans la commune. Combien voteront pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les intentions de vote ? La liste Glucksmann a plus récemment obtenu 13,62% à Saint-Jean-de-la-Ruelle pour le tour unique des européennes. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 17,88% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,87% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,41% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul de 36% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national en embuscade à Saint-Jean-de-la-Ruelle avant les législatives Difficile de trouver une logique politique dans tous ces résultats. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Si on se penche sur la progression du Rassemblement national vue des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN a toutes les chances de se situer à environ 26% à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Un calcul qui semble coller avec les suffrages également grattés par le parti sur place sur la même période (23,42% pour Jordan Bardella en 2019 et 28,35% le 9 juin dernier) et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Un 28,35% dans la moyenne nationale pour le RN à Saint-Jean-de-la-Ruelle le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a dominé les élections européennes 2024 à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Le bulletin séduisait 28,35% des votes, soit 1211 voix dans la ville, face à Manon Aubry à 17,88% et Valérie Hayer à 14,3%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à Saint-Jean-de-la-Ruelle lors de la dernière présidentielle Les habitants de Saint-Jean-de-la-Ruelle avaient accordé à Marine Le Pen 19,82% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé cette fois la candidate de l'extrême droite avec 30,5% et 27,28% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 64,39% devant Marine Le Pen (35,61%).

12:32 - Que peuvent signifier les résultats des législatives 2022 pour Saint-Jean-de-la-Ruelle ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très commenté pour ces législatives, à l'échelle locale, comme au niveau national. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, cumulant 18,84% des voix sur place, contre 28,72% pour Emmanuel Duplessy (LFI-PS-PC-EELV). Au deuxième tour, c'est encore Emmanuel Duplessy qui va remporter le plus de voix, avec 52,03% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Les défis socio-économiques de Saint-Jean-de-la-Ruelle et leurs implications électorales Comment la population de Saint-Jean-de-la-Ruelle peut-elle affecter le résultat des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 38% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,21%. De plus, le taux de ménages propriétaires (56,34%) met en exergue l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2086,31 €/mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 3 975 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 13,68% et d'une population immigrée de 18,35% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Jean-de-la-Ruelle mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,31% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Les législatives démarrent à Saint-Jean-de-la-Ruelle : quel sera le taux d'abstention ? L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 39,39% au premier tour et seulement 38,71% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-Jean-de-la-Ruelle cette année ? Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 10 031 personnes en âge de voter au sein de la ville, 66,03% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 68,57% au premier tour, c'est-à-dire 6 878 personnes.