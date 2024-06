La Nupes ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Front populaire ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait glané 12,77% à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la LFI Manon Aubry (4,93%), l'écologiste Marie Toussaint (4,2%) et enfin ceux du communiste Léon Deffontaine (1,64%) le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 21% sur place. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 20,77% des suffrages dans la localité.

Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à environ 30% à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le résultat de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. C'est en effet la liste présentée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux européennes il y a trois semaines à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, avec 47,26% des votes exprimés (259 voix) devant la liste dirigée par Raphaël Glucksmann avec 12,77%, et Valérie Hayer avec 8,03%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire au premier tour de la dernière présidentielle

C'est incontestablement l'élection suprême qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection suprême s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La leader du Rassemblement national prenait les devants avec 29,86% au premier tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,97% et 14,54% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Jean Lassalle, avec seulement 7,21% des suffrages. Au second tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la numéro 1 du parti d'extrême droite qui se plaçait en tête avec 51,73%, devant Emmanuel Macron à 48,27%.