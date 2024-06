En direct

19:43 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Just-en-Chevalet convoité Une autre source de doute qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. Le jour du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 10,56% des suffrages dans la localité. Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 10,88% à Saint-Just-en-Chevalet. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 16% sur place.

18:42 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Saint-Just-en-Chevalet en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera à près de 20% ou plus à Saint-Just-en-Chevalet ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 43,54% pour la liste RN à Saint-Just-en-Chevalet le 9 juin dernier Ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date peut donc sembler encore plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Just-en-Chevalet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 43,54% des votes contre Valérie Hayer à 11,56% et Raphaël Glucksmann à 10,88%. Si on entre dans le détail, 192 électeurs ont alors été séduits par le RN dans la commune.

14:32 - Saint-Just-en-Chevalet avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Just-en-Chevalet lors du premier tour de la présidentielle avec 28,28%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,12%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 10,51% et 9,43% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 48,08% contre 51,92%.

12:32 - À Saint-Just-en-Chevalet, les résultats des dernières législatives aussi pertinents aujourd'hui ? Au premier tour des législatives 2022, Saint-Just-en-Chevalet, couverte par la 5ème circonscription de la Loire, verra le binôme estampillé Les Républicains l'emporter avec 49,89%, alors que le RN sera distancé à 12,58%. Au deuxième tour, c'est encore Antoine Vermorel-Marques qui cumulera le plus de votes, avec 75,12% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Saint-Just-en-Chevalet : démographie et socio-économie impactent les législatives Devant le bureau de vote de Saint-Just-en-Chevalet, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 729 logements pour 1 123 habitants, la densité de la ville est de 39 hab/km². Avec 110 entreprises, Saint-Just-en-Chevalet permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (62,14%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 45,99% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 56,36% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 331,31 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Saint-Just-en-Chevalet, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, se joignent aux défis français.

09:32 - C'est le moment de voter à Saint-Just-en-Chevalet pour les législatives L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, 44,84% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Just-en-Chevalet avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 47,64% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,53% au premier tour et seulement 50,4% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 872 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 25,92% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,94% au premier tour.