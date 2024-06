En direct

19:49 - Sur quel candidat vont converger les voix de la Nupes à Saint-Lambert-la-Potherie ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? Raphaël Glucksmann avait terminé à 17,1% à Saint-Lambert-la-Potherie pour ces élections continentales. Mais ce sont 28% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (5,82%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,6%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,84%). La réserve de voix s'avère importante à Saint-Lambert-la-Potherie. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Lambert-la-Potherie, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 27,44% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une performance à affiner enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Saint-Lambert-la-Potherie Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de scores. Mais quelques grandes directions apparaissent… Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 11 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 22% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du RN dans la moyenne à Saint-Lambert-la-Potherie début juin Un autre scrutin bien plus récent est venu bouleverser l'équilibre établi il y a deux ans. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Lambert-la-Potherie, avec 27,19%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 21,37% et Raphaël Glucksmann à 17,1%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Saint-Lambert-la-Potherie lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Saint-Lambert-la-Potherie avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 17,69%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 41,16% des votes. Saint-Lambert-la-Potherie n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 17,52% et 6,46% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 27,99% contre 72,01%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel en 2022 Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour ces élections des députés 2024. Le RN n'a pas convaincu à Saint-Lambert-la-Potherie il y a deux ans, lors des législatives, avec 14,32% au premier tour, contre 44,94% pour Philippe Bolo (LREM), Saint-Lambert-la-Potherie votant pour la 7ème circonscription du Maine-et-Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche avec 39,16% contre 60,84% pour les vainqueurs. Philippe Bolo remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Saint-Lambert-la-Potherie : un regard sur la démographie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Lambert-la-Potherie, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec ses 2 949 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 142 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 367 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (5,72%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 36,34% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,13%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 37 420 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Saint-Lambert-la-Potherie, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - L'abstention aux législatives à Saint-Lambert-la-Potherie (49070) Au cours des dernières années, les 2 997 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, au moment des européennes, 2 293 électeurs de Saint-Lambert-la-Potherie avaient pris part au vote (soit 62,15%), contre un taux de participation de 59,27% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,06% au premier tour et seulement 53,35% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Saint-Lambert-la-Potherie ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 82,73% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 82,22% au premier tour, ce qui représentait 1 827 personnes.