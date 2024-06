En direct

19:53 - À Saint-Laurent-du-Maroni, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 fait envie La gauche unie aux dernières législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait glané 9,76% à Saint-Laurent-du-Maroni pour ces élections continentales. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 40% sur place. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes par ailleurs aux législatives il y a deux ans à Saint-Laurent-du-Maroni. On trouvait Lénaïck Adam (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) sur la première marche au premier tour, avec 46,31% des suffrages. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est Lénaïck Adam (Ensemble ! (Majorité présidentielle) ) qui l'emportait.

18:42 - Saint-Laurent-du-Maroni compte parmi les rares communes où le RN na pas avancé ces dernières années Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors que les résultats nationaux ont montré environ huit points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Laurent-du-Maroni semble néanmoins dans une situation différente. Entre le Jordan Bardella de 2019 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans la ville.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Saint-Laurent-du-Maroni au début du mois Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au verdict tombé le 9 juin dernier. 24,12% des votes sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Saint-Laurent-du-Maroni, face à Manon Aubry à 21,41% et Raphaël Glucksmann à 9,76%. Le mouvement nationaliste a réuni ainsi pas moins de 178 électeurs de Saint-Laurent-du-Maroni.

14:32 - 62% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Laurent-du-Maroni Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Laurent-du-Maroni avec 12,63% contre 62% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 10,67% et 4,03% des suffrages. La candidate du RN va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 52,64% contre 47,36% pour Macron.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des dernières législatives à Saint-Laurent-du-Maroni Le résultat du plus récent scrutin législatif est un enseignement précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 1,64% au premier tour, contre 46,31% pour Lénaïck Adam (LREM), Saint-Laurent-du-Maroni votant pour la 2ème circonscription de la Guyane. Sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

11:02 - Saint-Laurent-du-Maroni : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Saint-Laurent-du-Maroni fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 50 250 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 367 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (59,24%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 18 108 résidents étrangers, Saint-Laurent-du-Maroni est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 12 392 € par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 46,07%, annonçant une situation économique instable. À Saint-Laurent-du-Maroni, où les moins de 30 ans représentent 66% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - C'est le moment de voter à Saint-Laurent-du-Maroni pour les élections législatives Le niveau d'abstention constituera l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif à Saint-Laurent-du-Maroni. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 70,68% au premier tour. Au second tour, 66,43% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Laurent-du-Maroni ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 13 901 personnes en âge de voter dans la ville, 76,09% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 79,17% au premier tour.