19:50 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Léger-de-Linières, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,63% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,96% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,57% pour Yannick Jadot, 1,9% pour Fabien Roussel et 2,41% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment atteint 16,44% à Saint-Léger-de-Linières le 9 juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un total de 30% sur place.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 9 points à Saint-Léger-de-Linières Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Saint-Léger-de-Linières entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 21% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 22,69% à Saint-Léger-de-Linières le 9 juin dernier Le score de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. C'est en effet la liste d'extrême droite présentée par Bardella qui s'est placée en tête des élections européennes il y a trois semaines à Saint-Léger-de-Linières, avec 22,69% des voix (385 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 22,39%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 16,44%.

14:32 - 40,08% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Léger-de-Linières C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Lors de l'élection suprême, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 40,08% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 16,96%. La double-finaliste à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 16,7% des voix. Et La candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 27,26% contre 72,74%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel il y a deux ans Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un élément clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le RN ratait complètement la première marche à Saint-Léger-de-Linières il y a deux ans, lors des législatives, avec 13,78% au premier tour, contre 35,17% pour Nicole Dubre Chirat (La République en Marche), Saint-Léger-de-Linières étant partie intégrante de la 6ème circonscription du Maine-et-Loire. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant encore le binôme LREM l'emporter.

11:02 - Élections à Saint-Léger-de-Linières : l'impact des caractéristiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Saint-Léger-de-Linières façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 108 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,36%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 37 883 euros/an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 516 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,99%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,29%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Léger-de-Linières mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,65% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Saint-Léger-de-Linières ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Début juin, au moment des élections européennes, le taux de participation s'élevait à 59,06% dans la commune de Saint-Léger-de-Linières, à comparer avec une participation de 55,11% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 52,51% au premier tour. Au second tour, 54,33% des citoyens se sont déplacés. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.