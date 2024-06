Résultat des législatives à Saint-Léger-de-Montbrun : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Une percée du RN aussi à Saint-Léger-de-Montbrun au début du mois ? Le résultat de ce dimanche 30 juin fera certainement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 179 électeurs de Saint-Léger-de-Montbrun ont en effet préféré le RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a convaincu ainsi 39,69% des votes devant Valérie Hayer à 16,19% et Raphaël Glucksmann à 11,09%.

14:32 - À Saint-Léger-de-Montbrun, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la principale clé pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Saint-Léger-de-Montbrun au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 35,14% des électeurs au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 31,89% et 14,25% des voix. Valérie Pécresse héritait de la quatrième place avec 3,53% des voix. Avec 49,78%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,22%.

12:32 - Un premier tour positif pour le clan macroniste la dernière fois A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces législatives2024 sera très instructif. Lors des dernières législatives à Saint-Léger-de-Montbrun, le RN arrivait à la deuxième place, 26,68% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 33,41% pour Jean-Marie Fiévet (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (59,34%). Jean-Marie Fiévet remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Saint-Léger-de-Montbrun : élections législatives et dynamiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Léger-de-Montbrun montrent des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 41 hab par km² et 49,18% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 8,56% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives sur le travail. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (91,7%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 461 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,17%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,43%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Léger-de-Montbrun mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,44% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Saint-Léger-de-Montbrun : analyse du niveau de participation aux législatives Au cours des dernières années, les 1 280 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Durant les précédentes européennes, sur les 933 personnes en âge de voter à Saint-Léger-de-Montbrun, 50,8% étaient allées voter. La participation était de 45,34% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,36% au premier tour. Au second tour, 45,93% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Saint-Léger-de-Montbrun ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,21% au niveau de la commune, à comparer avec une participation de 81,5% au premier tour, ce qui représentait 762 personnes.