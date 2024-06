Résultat des législatives à Saint-Léger-sur-Dheune : l'élection 2024 en direct

C'est certainement la présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté électorale de Saint-Léger-sur-Dheune avait plébiscité Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel 2022 puisque la leader de l'ancien FN prenait les devants avec 33,01% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,72% et 16,83% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 6,97% des suffrages pour sa part. Rebelotte au deuxième tour contre Emmanuel Macron avec une cheffe du RN à 53,41% contre 46,59%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Saint-Léger-sur-Dheune et leurs implications électorales

Comment les électeurs de Saint-Léger-sur-Dheune peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,64% pourrait agir sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Avec 46,79% de population active et une densité de population de 128 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (72,31%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 535 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,13%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,03%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Léger-sur-Dheune mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,23% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.