19:43 - Le Nouveau Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. Raphaël Glucksmann avait terminé à 8,67% à Saint-Léger-sur-Roanne pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 19% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (5,49%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,01%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,36%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Léger-sur-Roanne, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 13,76% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,33% pour Yannick Jadot, 2,93% pour Fabien Roussel et 1,86% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 14 points grattés en 5 ans par le RN à Saint-Léger-sur-Roanne Que peut-on tirer de cette masse de données ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été grappillés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à près de 31% à Saint-Léger-sur-Roanne ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 41,42% à Saint-Léger-sur-Roanne début juin Les résultats de ce 30 juin vont peut-être confirmer le verdict établi le 9 juin dernier. 41,42% des votes se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Saint-Léger-sur-Roanne, devant Valérie Hayer à 13,81% et Raphaël Glucksmann à 8,67%. Le mouvement eurosceptique a convaincu ainsi pas moins de 234 électeurs de Saint-Léger-sur-Roanne.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Léger-sur-Roanne au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Léger-sur-Roanne lors du premier tour de la présidentielle avec 31,16%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 29,16%. Les troisième et quatrième places étaient pour Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, avec 9,99% et 9,59% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 47,29% contre 52,71%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives2024 sera très instructif. Les législatives 2022 à Saint-Léger-sur-Roanne ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 23% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Loire, alors que les candidats LREM cumuleront 26,49% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) pour le leadership localement.

11:02 - Analyse socio-économique de Saint-Léger-sur-Roanne : perspectives électorales Devant le bureau de vote de Saint-Léger-sur-Roanne, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 521 logements pour 1 162 habitants, la densité de la commune est de 250 habitants par km². Ses 89 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le village, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,68% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 43,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 44,54% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 384,25 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Léger-sur-Roanne participe à l'histoire de la France.

09:32 - Les législatives sont lancées à Saint-Léger-sur-Roanne : scrutin en cours Au fil des dernières années, les 1 201 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, sur les 946 inscrits sur les listes électorales à Saint-Léger-sur-Roanne, 38,79% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 44,55% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,12% au premier tour. Au second tour, 52,35% des votants ne se sont pas déplacés. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour.