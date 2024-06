C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Dans les bureaux de vote de Saint-Louis, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un timide 19,52%, la candidate de l'extrême droite était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,36% et 28,03% des votes. Et La patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 36,06% contre 63,94%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Louis

La démographie et la situation socio-économique de Saint-Louis contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 18,32%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (42,09%) met en relief le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (74,05%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 672 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 33,20% et d'une population étrangère de 27,06% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Saint-Louis mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,84% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.