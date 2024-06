En direct

19:53 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Saint-Louis pour ces législatives ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste une inconnue. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait atteint 5,47% à Saint-Louis le 9 juin. Mais ce sont 35% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (25,82%), de Marie Toussaint (3,43%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,14%). La Nupes était absente par ailleurs aux législatives il y a deux ans à Saint-Louis. Les candidats étiquetés Divers gauche y séduisaient le plus de votants, avec 50,46% des voix si on regroupe des 2 circonscriptions dans la ville. La gauche s'inclinait en revanche au second tour puisque ce sont des candidats Divers droite qui l'emportaient

18:42 - À Saint-Louis, le Rassemblement national prêt pour une surprise Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion chiffrent une évolution moyenne du RN à environ 15 points aux législative 2024 par rapport à son score des législatives 2022 (ce qui porterait théoriquement le parti de Jordan Bardella à environ 30% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a pour l'instant enregistré que 1 point de plus entre les européennes 2019 et celles de 2024 sur place. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.

15:31 - Une percée du RN aussi à Saint-Louis le 9 juin ? Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi évident au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite portée par Jordan Bardella qui a fini première des élections européennes il y a trois semaines à Saint-Louis, avec 38,23% des bulletins dans l'urne devant la liste emmenée par Manon Aubry avec 25,82%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 6,68%.

14:32 - Saint-Louis avait voté Mélenchon lors de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est certainement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Saint-Louis avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,38%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 44,49% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec respectivement 14,48% et 3,34% des suffrages. Mais la candidate du RN s'imposera finalement au second avec 65,61% contre 34,39% pour Macron.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Saint-Louis ? Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Saint-Louis, grattant 11,25% des suffrages sur place, contre 50,46% en moyenne pour les candidats Divers gauche répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Alexis Chaussalet (DVG) dans la 3e circonscription avec 25,29% et Johan Guillou (DVG) dans la 7e circonscription avec 28,59%. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Louis : ce qu'il faut savoir Quel impact aura la population de Saint-Louis sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 541 hab/km² et un taux de chômage de 35,75%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 1875,47 € par mois peut être révélateur de difficultés économiques locales. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (14,24%) et le nombre de résidences HLM (14,68% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Saint-Louis mettent en avant une diversité de qualifications, avec 52,16% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Elections législatives passées à Saint-Louis : retour sur la participation électorale Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Louis, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives ? En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 46,98% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 56,83% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 79,27% au premier tour. Au second tour, 76,78% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quels candidats arriveront en tête dans les 2 circonscriptions de Saint-Louis ?