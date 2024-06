Résultat des législatives à Saint-Loup-Géanges : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quel résultat pour les européennes à Saint-Loup-Géanges le 9 juin ? Le résultat qui est tombé lors des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Si on se penche sur le détail, 288 votants de Saint-Loup-Géanges se sont en effet tournés vers l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a séduit ainsi 39,08% des votes contre Valérie Hayer à 15,06% et Raphaël Glucksmann à 12,21%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Loup-Géanges lors de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Loup-Géanges lors du premier tour de la présidentielle avec 31,55%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 25,64%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,64% et 6,86% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 43,02% contre 56,98%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel la dernière fois Se retourner sur le plus récent scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si ce passif n'assure rien… Le RN ne convainquait pas dans la commune de Saint-Loup-Géanges en 2022, lors des élections législatives, avec 22,45% au premier tour, contre 29,94% pour Rémy Rebeyrotte (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Saint-Loup-Géanges votant pour la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 42,06% contre 57,94% pour les vainqueurs. Rémy Rebeyrotte remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Saint-Loup-Géanges : l'impact des caractéristiques démographiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Loup-Géanges déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la localité, 19,71% des résidents sont des enfants, et 21,72% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (11,28%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 632 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,82%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,58%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Loup-Géanges mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,67% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Loup-Géanges pour les élections législatives Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 1 695 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes élections européennes, parmi les 1 324 inscrits sur les listes électorales à Saint-Loup-Géanges, 42,6% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 45,67% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 51,64% au premier tour et seulement 54,17% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Loup-Géanges pour les élections législatives ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 304 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,99% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,87% au premier tour.