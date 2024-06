Résultat des législatives à Saint-Martin-de-Sanzay : l'élection 2024 en direct

Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler logique au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'est arrogée les européennes à Saint-Martin-de-Sanzay. L'extrême droite a enregistré 43,5% des votes, soit 164 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 13,26% et Raphaël Glucksmann à 11,41%.

L'élection suprême est incontestablement la référence pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes à Saint-Martin-de-Sanzay lors de l'élection présidentielle avec un score de 39,34% des voix au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,57% et 13,24% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 5,51% des suffrages. Pour le 2e tour de l'élection, c'est aussi Marine Le Pen qui se plaçait en tête avec 51,34%, devant Emmanuel Macron à 48,66%.

Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Le RN se hissait en première position à Saint-Martin-de-Sanzay au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Olivier Guibert qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 32,92% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription des Deux-Sèvres. Juliette Woillez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,18%.

11:02 - Saint-Martin-de-Sanzay : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Martin-de-Sanzay révèlent des tendances claires qui pourraient peser sur le résultat des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,71% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 42 hab/km² et 44,2% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de foyers possédant au moins une voiture (73,71%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 344 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,9%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,59%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,76%, comme à Saint-Martin-de-Sanzay, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.