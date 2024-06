En direct

19:46 - À Saint-Martin-du-Fouilloux, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 20,09% à Saint-Martin-du-Fouilloux. Mais on peut en revanche estimer un score de 37% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,07%), de Marie Toussaint (9,11%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,45%). La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Martin-du-Fouilloux, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 36,65% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre par les sondeurs ?

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 8 points à Saint-Martin-du-Fouilloux Que tirer des résultats des dernières élections ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à Saint-Martin-du-Fouilloux entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 20% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la petite démonstration du Rassemblement national à Saint-Martin-du-Fouilloux Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. 25,47% des votes se sont en effet portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Saint-Martin-du-Fouilloux, devant Raphaël Glucksmann à 20,09% et Valérie Hayer à 17,64%. Le RN a dominé le scrutin avec 218 électeurs de Saint-Martin-du-Fouilloux.

14:32 - Quel a été le dénouement de l'élection présidentielle 2022 à Saint-Martin-du-Fouilloux ? C'est certainement la présidentielle qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 34,66% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,86% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du président de la République à Saint-Martin-du-Fouilloux. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 19,58%. Le deuxième tour de scrutin ne sera pas plus gagnant pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron finissant à 70,22% contre 29,78% pour Le Pen.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Saint-Martin-du-Fouilloux ? Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Saint-Martin-du-Fouilloux en 2022, lors des élections législatives, avec 12,81% au premier tour, contre 36,65% pour Tassadit Amghar (Nupes), Saint-Martin-du-Fouilloux faisant partie de la 6ème circonscription du Maine-et-Loire. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Saint-Martin-du-Fouilloux : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment les habitants de Saint-Martin-du-Fouilloux peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,9%. De plus, le taux de ménages propriétaires (78,6%) souligne le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (8,32%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 760 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,64%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,78%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Martin-du-Fouilloux mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,71% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Abstention à Saint-Martin-du-Fouilloux : que retenir des précédentes élections ? Au cours des élections précédentes, les 1 724 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, pendant les élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 62,69% des électeurs de Saint-Martin-du-Fouilloux. Le taux de participation était de 59,26% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 55,23% au premier tour et seulement 53,16% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Martin-du-Fouilloux ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record.