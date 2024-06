Résultat des législatives à Saint-Martin-sur-Ocre : l'élection 2024 en direct

La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Point à retenir : le RN avait enregistré au premier tour plus de voix aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La candidate avait rassemblé 34,06% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 25,31% et 12,86%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 54,62% contre 45,38%).

11:02 - Les données démographiques de Saint-Martin-sur-Ocre révèlent les tendances électorales

Dans les rues de Saint-Martin-sur-Ocre, les élections sont en cours. Dotée de 591 logements pour 1 227 habitants, la densité de la commune est de 77 hab par km². Avec 55 entreprises, Saint-Martin-sur-Ocre offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 17,29% des résidents sont des enfants, et 9,33% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 51,63% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,44% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 69,47 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. En conclusion, Saint-Martin-sur-Ocre incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.