En direct

19:40 - Le Nouveau Front populaire pourrait se situer entre 24% et 25% à Saint-Maurice-la-Souterraine à l'issue de ces législatives L'autre question qui accompagne ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. La manne semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Maurice-la-Souterraine, le binôme Nupes avait en effet enregistré 25,97% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 11,36% à Saint-Maurice-la-Souterraine le 9 juin. Mais ce sont 24% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,17%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,79%) et enfin de Léon Deffontaine (6,63%).

18:42 - 14 points arrachés en 5 ans par le RN à Saint-Maurice-la-Souterraine Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 30% à Saint-Maurice-la-Souterraine ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 41,1% pour la liste de Jordan Bardella à Saint-Maurice-la-Souterraine début juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. 41,1% des votes se sont en effet tournés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Saint-Maurice-la-Souterraine, face à Raphaël Glucksmann à 11,36% et Valérie Hayer à 7,95%. Le mouvement eurosceptique séduisait ainsi 217 votants de Saint-Maurice-la-Souterraine.

14:32 - Qui a gagné l'élection présidentielle il y a deux ans à Saint-Maurice-la-Souterraine ? La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du président de la République. Marine Le Pen s'était illustrée à Saint-Maurice-la-Souterraine à l'issue de la dernière élection présidentielle avec pas moins de 27,91% des voix au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 21,37% et 20,35% des voix. La quatrième place revenait à Valérie Pécresse, avec seulement 6,1% des voix pour sa part. Au second tour, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait aussi une longueur d'avance avec 51,25% contre 48,75%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Saint-Maurice-la-Souterraine lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Creuse, c'est Sylvie Bilde qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 26,62%. C'est en revanche Catherine Couturier (LFI-PS-PC-EELV) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Saint-Maurice-la-Souterraine au second tour, avec 56,64%.

11:02 - Saint-Maurice-la-Souterraine : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Saint-Maurice-la-Souterraine comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 11,55% d'agriculteurs pour 1 158 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 71 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 686 foyers fiscaux. Dans le village, 16,05% des résidents sont des enfants, et 8,74% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 34,81% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 49,3% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 341,68 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Saint-Maurice-la-Souterraine, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Maurice-la-Souterraine pour les législatives Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Saint-Maurice-la-Souterraine (23300), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,35% au premier tour. Au deuxième tour, 49,28% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, presque un record pour des élections législatives. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 897 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,14% avaient pris part au vote, contre une participation de 78,71% au premier tour, ce qui représentait 706 personnes.