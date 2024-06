En direct

19:49 - À Saint-Michel, quels peuvent être les reports du vote de gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Michel, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 25,95% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,26% pour Yannick Jadot, 2,77% pour Fabien Roussel et 2,97% pour Anne Hidalgo). Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 16,51% à Saint-Michel. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 9,05% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,11% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,69% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total de 34% cette fois.

18:42 - À Saint-Michel, le Rassemblement national peut y croire Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le RN pourrait atteindre 30% à Saint-Michel lors du premier tour de ces législatives si la situation prédite par les élections du 9 juin se reproduit localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ un tiers des votes dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Saint-Michel il y a trois semaines Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont le verdict est aussi à observer avec attention. D'autant que ce séisme est à l'origine de l'élection qui nous occupe aujourd'hui. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Michel, à 31,52%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Raphaël Glucksmann à 16,51% et Valérie Hayer à 13,84%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Saint-Michel lors de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection suprême qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Michel lors du premier tour de la présidentielle avec 26,37%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,68%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 24,27% et 4,33% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 42,94% contre 57,06%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Saint-Michel, grappillant 18,7% des votes sur place, contre 27,00% pour Thomas Mesnier (LREM). Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois René Pilato (Nouvelle union populaire écologique et sociale) finalement en tête localement.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Michel : ce qu'il faut savoir Dans les rues de Saint-Michel, le scrutin est en cours. Avec ses 3 224 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 164 entreprises, Saint-Michel se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (80,83%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Avec 129 résidents étrangers, Saint-Michel est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 766 €/an, la ville vise plus de prospérité. Pour finir, Saint-Michel incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Michel : l'abstention au cœur des préoccupations À Saint-Michel, quelle participation aux précédentes législatives ? À Saint-Michel, le niveau de participation constituera à n'en pas douter un critère fort du scrutin législatif. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,23% au premier tour. Au second tour, 50,86% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Saint-Michel ? Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 969 personnes en âge de voter dans la ville, 26,32% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 22,09% au premier tour. Les populations des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?