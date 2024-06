En direct

19:50 - Quel score pour le Front populaire au terme de ces législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? La liste Glucksmann avait obtenu 10,43% à Saint-Nom-la-Bretèche pour ce tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 16% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Nom-la-Bretèche, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 9,07% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - À Saint-Nom-la-Bretèche, des candidats RN favoris ? Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette avalanche de chiffres. Mais des indices émergent… Le RN devrait se stabiliser à 10% à Saint-Nom-la-Bretèche lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par les européennes 2024 se confirme localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 33% des voix dans le pays, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les européennes de 2019 et de 2024.

15:31 - L'exception Saint-Nom-la-Bretèche lors des européennes 2024 Les résultats de ce 30 juin pourraient encore plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. À Saint-Nom-la-Bretèche, les récentes européennes offraient la première place à la liste de Valérie Hayer en effet, avec 29,76% des votes. La gagnante s'imposait donc face à la liste de François-Xavier Bellamy avec 18,93%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 16,21%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Nom-la-Bretèche lors de l'élection présidentielle Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 48,61% au premier tour, devant Éric Zemmour avec 14,08%. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 12,7% des votes. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 20,69% contre 79,31%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc présidentiel en 2022 Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si le procédé a aussi ses biais… Le RN ratait complètement la première marche à Saint-Nom-la-Bretèche en 2022, lors des élections des députés, avec 5,61% au premier tour, contre 51,60% pour Béatrice Piron (LREM), Saint-Nom-la-Bretèche votant pour la 3ème circonscription des Yvelines. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Béatrice Piron (LREM) pour le leadership localement.

11:02 - Dynamique électorale à Saint-Nom-la-Bretèche : une analyse socio-démographique A mi-chemin des législatives, Saint-Nom-la-Bretèche fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 54,23% de cadres pour 4 886 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 608 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 501 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 29,44% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 372 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 11,43%, participe à son multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 43,4% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 430,75 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Saint-Nom-la-Bretèche manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Saint-Nom-la-Bretèche L'observation des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Début juin, au moment des européennes, le pourcentage d'abstention représentait 32,54% au sein de Saint-Nom-la-Bretèche. L'abstention était de 36,12% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 40,01% au premier tour. Au second tour, 44,06% des citoyens ne se sont pas déplacés. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des élections législatives.