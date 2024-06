Résultat des législatives à Saint-Omer-Capelle : l'élection 2024 en direct

Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Lors des dernières législatives à Saint-Omer-Capelle, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 30,2% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 36,47% pour Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 53,78%. Pierre-Henri Dumont remportait donc ce scrutin sur place.

Devant le bureau de vote de Saint-Omer-Capelle, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 429 logements pour 1 106 habitants, la densité de la ville est de 101 habitants par km². Avec 23 entreprises, Saint-Omer-Capelle est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une automobile (92,07%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 26,45% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 52,58% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 14,87 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Saint-Omer-Capelle, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Participation à Saint-Omer-Capelle : que retenir des précédentes élections ?

À Saint-Omer-Capelle, le niveau de participation sera un critère fort du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,22% au premier tour et seulement 50,2% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Omer-Capelle pour les législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,06% dans la commune. Le taux d'abstention était de 18,11% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des familles serait susceptible d'inciter les citoyens de Saint-Omer-Capelle à s'intéresser plus fortement au scrutin.