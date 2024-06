Résultat des législatives à Saint-Père-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. La ville de Saint-Père-sur-Loire avait plébiscité Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel 2022. La candidate du Rassemblement national prenait la tête avec 30,53% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,61% et 12,81% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 7,72% des voix. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la cheffe de file de l'ancien FN qui avait le plus convaincu à Saint-Père-sur-Loire avec 50,67%, devant Emmanuel Macron à 49,33%.

11:02 - Saint-Père-sur-Loire : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la ville de Saint-Père-sur-Loire, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Avec 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,11%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (66,05%) souligne l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (79,14%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 421 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,37%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,34%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Père-sur-Loire mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,28% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.