19:47 - Le Front populaire va-t-il bénéficier du score de la Nupes à Saint-Pierre-d'Eyraud ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, pourrait en séduire une part. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Pierre-d'Eyraud, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,57% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 11,53% à Saint-Pierre-d'Eyraud. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 21% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'époustouflante progression du Rassemblement national à Saint-Pierre-d'Eyraud en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont affiché plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 13 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 38% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la petite démonstration de Bardella à Saint-Pierre-d'Eyraud Impossible de ne pas se pencher sur le scrutin qui a bouleversé le pays il y a quelques semaines. Si on se penche sur le détail, 336 électeurs de Saint-Pierre-d'Eyraud se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a enregistré ainsi 47,26% des voix devant Raphaël Glucksmann à 11,53% et Valérie Hayer à 8,58%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Saint-Pierre-d'Eyraud au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du chef de l'Etat est probablement la clé pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 32,35% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Saint-Pierre-d'Eyraud. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,24% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,72%. Jean Lassalle finissait au pied de ce podium avec seulement 6,98% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait ensuite au deuxième round dans la ville avec 55,36%, devant Emmanuel Macron à 44,64%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant au premier tour Le RN tirait son épingle du jeu à Saint-Pierre-d'Eyraud en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Serge Muller devant ses concurrents au premier tour, avec 30,35% dans la cité, qui votait pour la 2ème circonscription de la Dordogne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 56,13%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,87%.

11:02 - Dynamique électorale à Saint-Pierre-d'Eyraud : une analyse socio-démographique Quel impact aura la population de Saint-Pierre-d'Eyraud sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 10,86% et une densité de population de 67 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (81,83%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 660 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,5%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,3%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Pierre-d'Eyraud mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,82% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Saint-Pierre-d'Eyraud À Saint-Pierre-d'Eyraud, le niveau de participation sera incontestablement l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,7% au premier tour. Au deuxième tour, 52,89% des votants se sont déplacés. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 84,89% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 81,77% au deuxième tour, soit 1 000 personnes. Les campagnes pour faire "barrage" au Rassemblement national seraient par exemple capables d'impacter les choix que feront les citoyens de Saint-Pierre-d'Eyraud.