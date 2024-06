Résultat des législatives à Saint-Pierre-des-Corps : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des voix de la Nupes à Saint-Pierre-des-Corps ? L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion va se rassembler autour le Front populaire ? La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Pierre-des-Corps, le binôme Nupes avait en effet enregistré 48,53% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une performance à mettre en perspective avec les 50% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les sondages lors de ces élections législatives ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 16,58% à Saint-Pierre-des-Corps le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 22,93% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 7,99% de Marie Toussaint (EELV) et les 7,26% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 52% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 1 point à Saint-Pierre-des-Corps Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette avalanche de scores. Mais des éléments se distinguent… Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à près de quinze points aux législative 2024 par rapport à son score des précédentes législatives (ce qui amènerait le parti de Jordan Bardella à environ 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a en fait pris que 1 point de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. La dynamique devrait donc être plus limitée localement.

15:31 - Bardella défait à Saint-Pierre-des-Corps lors des élections européennes Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il faut aussi observer avec attention. Un véritable séisme… Même si tous les territoires ne sont pas concernés. Lors des européennes en effet, la liste de Jordan Bardella avait obtenu 20,47% des votes à Saint-Pierre-des-Corps. C'est Manon Aubry qui finissait en première place avec 22,93%.

14:32 - Saint-Pierre-des-Corps avait voté Mélenchon lors de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix du président de la République qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Dans les isoloirs de Saint-Pierre-des-Corps, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un timide 16,76%, la cheffe de file du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 39,12% et 21,12% des bulletins exprimés. Le second tour ne sera pas plus gagnant pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron finissant à 68,17% contre 31,83% pour Le Pen.

12:32 - Roxane Sirven (Nouvelle union populaire écologique et sociale) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Saint-Pierre-des-Corps Le résultat des législatives au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Avec 15,49% à Saint-Pierre-des-Corps, le RN était devancé par les 48,53% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire. Le second tour restera sur cette partition, le parti voyant également le binôme Nupes gagner le scrutin.

11:02 - Saint-Pierre-des-Corps aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Pierre-des-Corps façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 19,61% et une densité de population de 1395 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 394 euros par an peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 14,79% et d'une population immigrée de 18,03% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Saint-Pierre-des-Corps mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 37,37% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Pierre-des-Corps pour les législatives À Saint-Pierre-des-Corps, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs principaux de ces élections législatives. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 44,82% au premier tour et seulement 43,65% au second tour. Au premier tour de la présidentielle, parmi les 10 380 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 67,75% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 62,86% au second tour, soit 6 529 personnes. La volonté de changement des habitants serait de nature à faire augmenter la participation à Saint-Pierre-des-Corps.