Résultat des législatives à Saint-Pierre-des-Échaubrognes : l'élection 2024 en direct

Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. 34,14% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Saint-Pierre-des-Échaubrognes, contre Valérie Hayer à 19,48% et Raphaël Glucksmann à 14,06%. Le mouvement nationaliste s'est arrogé le scrutin avec 170 votants de Saint-Pierre-des-Échaubrognes.

14:32 - Saint-Pierre-des-Échaubrognes avait voté Macron lors de la présidentielle 2022

L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection suprême. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,46% contre 38,59% pour Emmanuel Macron. Saint-Pierre-des-Échaubrognes n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 14,89% et 4,84% des voix. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 37% contre 63%.