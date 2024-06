Résultat des législatives à Saint-Pierre-du-Perray : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Saint-Pierre-du-Perray, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives convoité Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Pierre-du-Perray, le binôme Nupes avait en effet glané 33,45% des votes dans la commune. Quelle part optera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion ? La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann a plus récemment terminé à 10,75% à Saint-Pierre-du-Perray pour le tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (18,91%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (5,07%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,48%) le 9 juin. Soit un total de 35% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a vivement progressé à Saint-Pierre-du-Perray Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En faisant une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera à près de 30% ou plus à Saint-Pierre-du-Perray ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Pierre-du-Perray dans la moyenne française concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme avisé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes 2024 à Saint-Pierre-du-Perray. Ladite liste a enregistré 30,7% des voix, devant Manon Aubry à 18,91% et Valérie Hayer à 13,65%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Saint-Pierre-du-Perray en 2022 ? La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de la présidentielle. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 28% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 27,84%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 20,12%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 62,04% devant Marine Le Pen (37,96%).

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Saint-Pierre-du-Perray ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections des députés 2024. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Saint-Pierre-du-Perray il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 18,87% au premier tour, contre 33,45% pour Nadhera Beletreche (LFI-PS-PC-EELV), Saint-Pierre-du-Perray votant pour la 9ème circonscription de l'Essonne. Sur la commune de Saint-Pierre-du-Perray, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée lors du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

11:02 - Saint-Pierre-du-Perray : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale législative, Saint-Pierre-du-Perray se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 11 680 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 805 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 44% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 12,29% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 828 résidents étrangers, Saint-Pierre-du-Perray est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 9,04%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 33 603 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Saint-Pierre-du-Perray, où la jeunesse équivaut à 44% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les législatives démarrent à Saint-Pierre-du-Perray : quel sera le taux de participation ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Saint-Pierre-du-Perray ? L'inflation dans le pays et ses répercussions sur le quotidien des ménages seraient par exemple capables faire augmenter la participation à Saint-Pierre-du-Perray. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,77% au sein de l'agglomération, contre une abstention de 29,68% au second tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,01% au premier tour et seulement 57,71% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Pierre-du-Perray ? Quel député se substituera à Marie Guévenoux dans la 9ème circonscription de l'Essonne ?