Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En faisant une projection simple, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 20% ou plus à Saint-Prest ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

14:32 - Saint-Prest avait voté Macron lors de la dernière présidentielle

L'élection du président de la République est incontestablement la référence pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,49% contre 30,97% pour Emmanuel Macron. Saint-Prest n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,49% et 8,32% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 36,56% contre 63,44%.