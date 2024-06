En direct

19:43 - Sur quel candidat vont converger les voix de la Nupes à Saint-Romain-la-Motte ? L'autre interrogation qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 11,57% à Saint-Romain-la-Motte. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (5,04%), l'écologiste Marie Toussaint (4,6%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (1,93%) le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 21% sur place. Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé également 21% des bulletins dans la localité.

18:42 - 15 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Saint-Romain-la-Motte Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 15 points à Saint-Romain-la-Motte entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 20% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 37,69% à Saint-Romain-la-Motte au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus évident au moment d'analyser le scrutin des législatives. C'est en effet la liste RN de Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Saint-Romain-la-Motte, avec 37,69% des électeurs (254 voix) devant la liste dirigée par François-Xavier Bellamy avec 15,13%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 12,31%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Saint-Romain-la-Motte au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Romain-la-Motte lors du premier tour de la présidentielle avec 30,03%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 25,67%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,51% et 7,56% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,34% contre 56,66%.

12:32 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Saint-Romain-la-Motte ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera un enseignement majeur pour cette élection des députés 2024 localement, comme dans le reste de la France. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Saint-Romain-la-Motte, comptant 16,87%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 33,22% des voix. Saint-Romain-la-Motte choisira d'ailleurs Antoine Vermorel-Marques au second tour, finalement à la première place localement avec 66,20%.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Romain-la-Motte révèlent les tendances électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Romain-la-Motte mettent en lumière des tendances claires qui pourraient impacter les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 4,64% et une densité de population de 52 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,76%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 589 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,34%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,76%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Romain-la-Motte mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,14% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Abstention aux législatives à Saint-Romain-la-Motte : les chiffres clés L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Au moment des dernières élections européennes, 59,27% des électeurs de Saint-Romain-la-Motte s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 57,15% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,47% au premier tour. Au deuxième tour, 47,55% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour.