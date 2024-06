Résultat des législatives à Saint-Sardos : l'élection 2024 en direct

Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN se hissait en pôle position à Saint-Sardos en 2022 lors des législatives. C'est en effet Marine Hamelet qui arrivait en tête au premier tour avec 32,49% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 56,29%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,71%.

11:02 - Dynamique électorale à Saint-Sardos : une analyse socio-démographique

Comment la population de Saint-Sardos peut-elle affecter les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 17,86% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 41 hab/km² et 47,42% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,1%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 368 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,86%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,95%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Sardos mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,99% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.