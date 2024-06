Résultat des législatives à Saint-Saturnin : l'élection 2024 en direct

En direct

14:54 - À Saint-Saturnin, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indice clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Les législatives 2022 à Saint-Saturnin ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 8,73% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV réuniront 35,79% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Nicolas Bonnet (LFI-PS-PC-EELV) au sommet localement.

11:02 - Saint-Saturnin aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Saturnin, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 164 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 84 entreprises, Saint-Saturnin permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 17,41% des résidents sont des enfants, et 7,5% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 33,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 38,89% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 806,58 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Saint-Saturnin, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Saint-Saturnin Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, 33,3% des électeurs de Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme) avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 36,1% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 38,46% au premier tour et seulement 37,84% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Saint-Saturnin ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 961 personnes en âge de voter dans la commune, 11,65% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,09% au deuxième tour.