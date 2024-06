Résultat des législatives à Saint-Sauves-d'Auvergne : l'élection 2024 en direct

En direct

14:54 - Que peuvent montrer les résultats des législatives 2022 pour Saint-Sauves-d'Auvergne ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche à Saint-Sauves-d'Auvergne il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 17,96% au premier tour, contre 26,15% pour Nicolas Bonnet (Nupes), Saint-Sauves-d'Auvergne étant partie intégrante de la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme. Il en ira de même au second tour, le parti voyant encore le binôme Nupes gagner le scrutin.

11:02 - Comment la composition démographique de Saint-Sauves-d'Auvergne façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Saint-Sauves-d'Auvergne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 9,07% et une densité de population de 22 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (40,63%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 529 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,85%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (15,57%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,96%, comme à Saint-Sauves-d'Auvergne, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Saint-Sauves-d'Auvergne Au fil des dernières années, les 1 156 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 956 inscrits sur les listes électorales à Saint-Sauves-d'Auvergne, 38,28% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 44,78% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,72% au premier tour et seulement 45,5% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Sauves-d'Auvergne pour les législatives ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour.