Résultat des législatives à Saint-Sauveur-sur-École : l'élection 2024 en direct

Regarder un peu moins loin en arrière semble d'autant plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Saint-Sauveur-sur-École, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, récoltant 32,62% des suffrages devant Valérie Hayer à 17,86% et Raphaël Glucksmann à 10,1%.

Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection suprême. On remarque que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait accumulé 20,5% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,35%, suivi donc de Marine Le Pen avec 20,5% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,3%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 39,35% contre 60,65%).

Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un précédent clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Sauveur-sur-École, le RN se plaçait à la deuxième place, 22,52% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 35,81% pour Aude Luquet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (66,98%). Aude Luquet remportait donc ce scrutin sur place.

Saint-Sauveur-sur-École aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Sauveur-sur-École façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,62%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 32,61%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (6,94%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (4,75%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,21%), témoigne d'une population instruite à Saint-Sauveur-sur-École, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.