Les orphelins de la Nupes en question L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. La liste Glucksmann avait terminé à 11,58% à Saint-Symphorien-de-Lay début juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 20% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,44%), de l'EELV Marie Toussaint (5,34%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,02%). Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Symphorien-de-Lay, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 19,05% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,49% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,35% pour Yannick Jadot, 1,9% pour Fabien Roussel et 1,45% pour Anne Hidalgo).

15 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Saint-Symphorien-de-Lay Que peut-on déduire de cette avalanche de données ? Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 15 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 35% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Un effet Bardella aussi à Saint-Symphorien-de-Lay le 9 juin ? Le résultat des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Dans le détail, 342 votants de Saint-Symphorien-de-Lay ont en effet préféré le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a enregistré ainsi 43,51% des votes contre Valérie Hayer à 13,49% et Raphaël Glucksmann à 11,58%.

Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Saint-Symphorien-de-Lay lors de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est certainement la référence pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Saint-Symphorien-de-Lay pendant la présidentielle 2022 avec pas moins de 32,43% des électeurs au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,72% et 15,49% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 7,7% des voix. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la patronne du RN conservait son avantage avec 52,9% contre 47,1%.

Quel résultat à Saint-Symphorien-de-Lay pour le RN ce dimanche soir ? Le Rassemblement national réalisait un beau résultat à Saint-Symphorien-de-Lay au cours des élections des députés il y a deux ans. On retrouvait en effet Sandrine Granger en tête au premier tour, avec 27,40% dans la ville, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Loire. Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 62,45%.

Dynamique électorale à Saint-Symphorien-de-Lay : une analyse socio-démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Symphorien-de-Lay, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 949 habitants répartis dans 935 logements, cette ville présente une densité de 56 hab par km². Ses 138 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la ville, 20,49% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 24,44% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 30,21% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 43,74% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 549,59 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour conclure, Saint-Symphorien-de-Lay incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

Abstention à Saint-Symphorien-de-Lay : que retenir des précédentes élections ? Ce 30 juin 2024, lors des législatives à Saint-Symphorien-de-Lay, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 376 personnes en âge de voter dans la commune, 81,26% étaient allées voter, contre une participation de 83,14% au premier tour, c'est-à-dire 1 144 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,32% au premier tour. Au deuxième tour, 45,82% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Saint-Symphorien-de-Lay cette année ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des ménages, cumulée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle, sont de nature à impacter la participation à Saint-Symphorien-de-Lay.