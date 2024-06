En direct

19:47 - À Saint-Vaury, qui vont adopter les électeurs de gauche ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, pourrait en attirer une partie. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 19,35% à Saint-Vaury. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 33% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Vaury, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 32,56% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme très proche de l'alliance macroniste par les sondeurs ?

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 11 points à Saint-Vaury Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 11 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 22% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Saint-Vaury début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble plus que jamais avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, terminait en tête des élections européennes à Saint-Vaury. Ladite liste a séduit 32,55% des voix, contre Raphaël Glucksmann à 19,35% et Valérie Hayer à 11,44%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Saint-Vaury en 2022 ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Vaury lors du premier tour de la présidentielle avec 23,58%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 22,05%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 21,75% et 5,39% des voix. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 43,09% contre 56,91%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Saint-Vaury ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces législatives 2024. Les élections législatives 2022 à Saint-Vaury ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 14,1% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Creuse, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 32,56% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (56,78% contre 43,22% pour le RN). Catherine Couturier remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Vaury aux législatives Quel portrait faire de Saint-Vaury, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 046 logements pour 1 732 habitants, la densité de la commune est de 38 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 87 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 129 foyers fiscaux. Dans la localité, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,82% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 28,85% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 51,57% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 572,67 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Saint-Vaury affirme l'attachement des habitants aux valeurs de la France.

09:32 - Législatives à Saint-Vaury : retour sur la participation électorale À Saint-Vaury (23320), la participation constituera l'une des clés de ces législatives 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,26% au premier tour et seulement 48,96% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Vaury ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 353 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 24,09% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 26,04% au second tour. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?