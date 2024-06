En direct

19:43 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Saint-Victor-sur-Rhins pour ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Saint-Victor-sur-Rhins, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 18,27% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,61% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,4% pour Yannick Jadot, 1,18% pour Fabien Roussel et 1,63% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 8,63% à Saint-Victor-sur-Rhins. Mais ce sont 19% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (5,31%), de Marie Toussaint (4,42%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,43%).

18:42 - Une évolution notable de l'extrême droite à Saint-Victor-sur-Rhins Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 13 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Saint-Victor-sur-Rhins le 9 juin Le résultat de ce 30 juin fera certainement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Dans le détail, 212 habitants de Saint-Victor-sur-Rhins passés par les bureaux de vote ont en effet préféré la liste du RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a cumulé 46,9% des suffrages face à Valérie Hayer à 11,5% et Raphaël Glucksmann à 8,63%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Saint-Victor-sur-Rhins au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du président de la République est probablement la référence pour évaluer une tendance politique locale. L'élection suprême s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La cheffe de file du parti frontiste engrangeait 36,39% au 1er round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,22% et 13,61% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 6,66% des suffrages. La patronne du RN elle finissait aussi première au deuxième tour avec 57,45%.

12:32 - Quel score à Saint-Victor-sur-Rhins pour le RN aux législatives 2024 ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Saint-Victor-sur-Rhins lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Loire, c'est Sandrine Granger qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 31,60%. C'est pourtant Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Saint-Victor-sur-Rhins au second tour, avec 54,78%.

11:02 - Saint-Victor-sur-Rhins : élections législatives et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Saint-Victor-sur-Rhins comme partout. Dotée de 552 logements pour 1 187 habitants, la densité de la ville est de 102 hab par km². Avec 62 entreprises, Saint-Victor-sur-Rhins se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (79,89%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 25,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 52,34% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 493,26 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Saint-Victor-sur-Rhins, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Victor-sur-Rhins Ce dimanche, lors des élections législatives à Saint-Victor-sur-Rhins (42630), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,12% au premier tour et seulement 60,33% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Saint-Victor-sur-Rhins ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 841 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 17,95% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 17,48% au premier tour.