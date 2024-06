En direct

19:51 - À Saint-Yrieix-sur-Charente, qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes ? L'autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives est celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait obtenu 17,52% à Saint-Yrieix-sur-Charente pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 31% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Yrieix-sur-Charente, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 21,89% des votes dans la localité. Un score à affiner enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 10 points à Saint-Yrieix-sur-Charente Que peut-on déduire de l'ensemble de ces données ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Saint-Yrieix-sur-Charente entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 24% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Saint-Yrieix-sur-Charente le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin des législatives. 31,04% des votes se sont en effet portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Saint-Yrieix-sur-Charente, contre Valérie Hayer à 17,82% et Raphaël Glucksmann à 17,52%. Le mouvement eurosceptique a cumulé ainsi pas moins de 932 électeurs de Saint-Yrieix-sur-Charente.

14:32 - 32,44% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Saint-Yrieix-sur-Charente C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Yrieix-sur-Charente lors du premier tour de la présidentielle avec 32,44%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,52%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 18,7% et 5,41% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 37,18% contre 62,82%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le résultat obtenu par le RN sera scruté à la loupe pour ces élections des députés, localement, comme dans le reste du pays. Lors des législatives 2022, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente, grappillant 16,95% des voix sur place, contre 35,43% pour Thomas Mesnier (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! (55,68% contre 44,32% pour le RN). Thomas Mesnier remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Yrieix-sur-Charente Comment les habitants de Saint-Yrieix-sur-Charente peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? La pyramide démographique peut agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 30,96% de plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 708 €/an souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 2 958 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,11%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,32%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Yrieix-sur-Charente mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,62% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Yrieix-sur-Charente Au cours des dernières années, les 7 766 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Début juin, pendant les élections européennes, 45,38% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Yrieix-sur-Charente (Charente) avaient déserté les urnes, contre une abstention de 45,56% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,44% au premier tour. Au deuxième tour, 49,09% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 5 598 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 22,44% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,65% au premier tour.