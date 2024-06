11:02 - Sainte-Agathe-la-Bouteresse : quand les données démographiques façonnent les urnes

La démographie et le contexte socio-économique de Sainte-Agathe-la-Bouteresse façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,39%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (78,59%) souligne le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (14,2%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 384 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,31%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,3%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sainte-Agathe-la-Bouteresse mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,39% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.