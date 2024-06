En direct

19:52 - Qui vont adopter les supporters de la gauche à Sainte-Anne ? L'autre question de ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire. La liste Glucksmann avait obtenu 16,59% à Sainte-Anne pour ces élections continentales. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 36% sur place. La Nupes était absente par ailleurs lors des législatives il y a deux ans à Sainte-Anne. Mais c'est bien un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 54,80% des bulletins. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour avec 66,92%.

18:42 - Un Rassemblement national victorieux à Sainte-Anne à 20 jours des législatives Que tirer de tous ces chiffres ? La progression du RN semble déjà forte à Sainte-Anne entre le score de Jordan Bardella en 2019 (23,4%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (28,71%), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression de près de 15 points par rapport à la dernière élection des députés dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN à son niveau national à Sainte-Anne le 9 juin Il y a une élection qui est depuis venue changer la donne. C'est en effet la liste portée par Bardella qui a remporté les européennes 2024 à Sainte-Anne, avec 28,71% des votes exprimés devant celle de Raphaël Glucksmann avec 16,59%, suivie par la liste de Manon Aubry avec 14,05%.

14:32 - 55,7% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle 2022 à Sainte-Anne L'élection du président de la République est incontestablement la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. Il faut noter que le RN avait obtenu au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives à Sainte-Anne que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait rassemblé 17,75% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 55,7%, suivi donc de Marine Le Pen avec 17,75% et Emmanuel Macron avec 13,27%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 69,55% contre 30,45%).

12:32 - À Sainte-Anne, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Sainte-Anne en 2022, lors des élections du Parlement, avec 8,22% au premier tour, contre 54,80% pour Christian Baptiste (Divers gauche), Sainte-Anne étant partie intégrante de la 2ème circonscription de la Guadeloupe. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Christian Baptiste (Divers gauche) pour la première position localement.

11:02 - Élections législatives à Sainte-Anne : impact de la démographie et de l'économie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Sainte-Anne regorge de diversité et d'activités. Avec ses 24 281 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 780 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 15 860 foyers fiscaux. Dans la commune, 17,37% des résidents sont des enfants, et 26,16% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 1 696 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 5,88%, participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2273,49 euros/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 31,38%, annonçant une situation économique mitigée. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Sainte-Anne montre l'attachement des habitants aux ambitions de la France.

09:32 - Les législatives débutent à Sainte-Anne : la participation en question À Sainte-Anne (97180), l'un des critères déterminants de ces élections législatives sera indiscutablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 70,58% au premier tour et seulement 61,46% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 52,05% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 53,82% au premier tour.