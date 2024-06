En direct

19:48 - La gauche aussi dans la course à Sainte-Feyre pour ces élections législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Sainte-Feyre, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,15% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,61% pour Yannick Jadot, 3,55% pour Fabien Roussel et 3,94% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 19,38% à Sainte-Feyre. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 28% sur place.

18:42 - 16 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Sainte-Feyre Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui s'élève déjà à 16 points à Sainte-Feyre entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera à près de 25% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 36,8% à Sainte-Feyre le 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au séisme survenu le 9 juin dernier. 36,8% des votes sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Sainte-Feyre, face à Raphaël Glucksmann à 19,38% et Valérie Hayer à 13,51%. Le mouvement nationaliste a glané ainsi pas moins de 414 électeurs de Sainte-Feyre.

14:32 - Sainte-Feyre avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Sainte-Feyre avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,81%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 26,26% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,9% et 5,81% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,57% contre 57,43%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour La part des électeurs de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé pour cette élection 2024 au niveau local. Lors des élections législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Sainte-Feyre, grattant 17,15% des voix sur place, contre 31,03% pour Jean-Baptiste Moreau (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! (52,95% contre 47,05% pour le RN). Jean-Baptiste Moreau conservait donc son avance sur place.

11:02 - Sainte-Feyre : démographie, élections et stratégies politiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Sainte-Feyre mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influencer les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de 26% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,67%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (84,92%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (20,67%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 089 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,6%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,11%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Sainte-Feyre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,66% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Législatives passées à Sainte-Feyre : état des lieux de l'abstention Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Sainte-Feyre, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,36% au premier tour. Au deuxième tour, 51,47% des électeurs se sont déplacés. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 043 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 78,56% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 78,27% au second tour, c'est-à-dire 1 599 personnes. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives ?