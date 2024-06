Résultat des législatives à Sainte-Luce-sur-Loire : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Sainte-Luce-sur-Loire ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Sainte-Luce-sur-Loire, le binôme Nupes avait en effet cumulé 31,78% des votes dans la commune. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 24,17% à Sainte-Luce-sur-Loire. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 7,78% de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,28% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,91% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme de 40% cette fois.

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Sainte-Luce-sur-Loire Que peut-on retenir de cet ensemble hétéroclite de statistiques ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Sainte-Luce-sur-Loire entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera tout proche des 20% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national battu à Sainte-Luce-sur-Loire lors des élections de juin Se retourner sur le dernier vote en date peut aussi sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Le podium des dernières élections européennes à Sainte-Luce-sur-Loire était en effet le suivant : la liste de Raphaël Glucksmann avec 24,17% des votes, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 20,11% et Valérie Hayer avec 18,77%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Sainte-Luce-sur-Loire au premier tour de l'élection présidentielle L'élection présidentielle est sans doute la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 36,04% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,12% qui avaient pris la tête lors du premier tour de la présidentielle à Sainte-Luce-sur-Loire. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 14,36% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 75,17% devant Marine Le Pen (24,83%).

12:32 - Quel score à Sainte-Luce-sur-Loire pour Ensemble aux élections législatives ? Le nombre de votes du RN sera très observé localement pour cette élection. Au premier tour des législatives 2022, Sainte-Luce-sur-Loire, couverte par la 5ème circonscription de la Loire-Atlantique, verra le binôme estampillé Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 40,36%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 10,39%. A l'issue du second round, c'est encore Sarah El Hairy qui remportera le plus de suffrages, avec 57,01% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Sainte-Luce-sur-Loire : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives En pleine campagne électorale législative, Sainte-Luce-sur-Loire se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 15 527 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 078 entreprises, Sainte-Luce-sur-Loire offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,07%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les 844 résidents étrangers, représentant 5,47% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 44,82% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 488,35 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Sainte-Luce-sur-Loire, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

09:32 - Taux de participation lors des dernières élections législatives à Sainte-Luce-sur-Loire : ce qu'il faut savoir Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 20,03% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 18,03% au premier tour. Pour comparer, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,26% au premier tour. Au deuxième tour, 45% des citoyens ne se sont pas déplacés. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des familles seraient de nature à ramener les citoyens de Sainte-Luce-sur-Loire dans les isoloirs.