Résultat des législatives à Sainte-Marie-Kerque : l'élection 2024 en direct

14:54 - Quel verdict à Sainte-Marie-Kerque pour le RN aux législatives 2024 ?

Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives avaient donné lieu à un excellent départ pour le RN à Sainte-Marie-Kerque. Dans la commune, qui faisait partie de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais, c'est Marc de Fleurian qui démarrait en pôle position au premier tour avec 36,80%. Mais c'est finalement Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) qui avait séduit les électeurs de Sainte-Marie-Kerque au second tour, avec 50,10%.